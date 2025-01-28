Как санкции влияют на торговлю российской нефтью

Причиной тому является большой разрыв в ценах между покупателями и продавцами в Китае после резкого роста стоимости фрахта танкеров, сообщает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Так 10 января текущего года Вашингтон ввел новые санкции против российской цепочки поставок нефти. Это привело к резкому росту фрахтовых ставок на танкеры, потому что некоторые покупатели и порты в Китае и Индии избегали санкционных судов.

Предложения на мартовскую российскую нефть сорта ESPO, экспортируемой из тихоокеанского порта Козьмино, подскочили до премии 3-5 долларов за баррель к ICE Brent на поставки в Китай после того, как фрахтовые ставки для танкера Aframax на этом маршруте выросли на несколько миллионов долларов,

- говорится в публикации.

Однако еще до введения санкций, высокий зимний спрос и укрепление цен на конкурирующие сорта нефти из Ирана, привели к росту спотовых премий на нефть сорта ESPO в Китай до 2 долларов баррель. А это является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

В то же время финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp рассказал агентству на прошлой неделе, что компания не получила ни одного нового предложения на мартовские поставки, как это происходит обычно. Ожидается, что количество грузов, предложенных на март, уменьшится по сравнению с январем и декабрем.

Импорт нефти России в страны Азии Российская нефть составляла 36% импорта Индии и почти пятую часть импорта Китая в 2024 году. Однако последние санкции направлены на танкеры, перевозящие около 42% российского морского экспорта нефти, преимущественно в Китай.

По состоянию на сейчас подсанкционные танкеры постепенно выгружают нефть в Китае и Индии.

Заметьте! США объяснили Индии, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля. В то же время платежи за нефть на борту судов, попавших под санкции, должны быть осуществлены до 12 марта.