Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Чаленко, но предостерег, что может наступить период адаптации и к таким реалиям, поэтому стоит уже сейчас отрабатывать дальнейшие шаги по ослаблению России.

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Как США могут действовать дальше?

Политолог обратил внимание на то, что в ситуации, которая сложилась, Россия ведет себя странно. Ведь для того, чтобы выйти из этого кризисного для нее положения, достаточно было бы обеспечить дополнительный дисконт на загруженные в танкеры объемы нефти.

Россия на это не пошла и теперь неизвестно, что делать с этой нефтью: разгружать ее не хотят, платить за нее тоже. Цена получается заоблачной,

– озвучил Чаленко.

Политолог спрогнозировал, что в дальнейшем может быть расширен санкционный список танкеров теневого флота России. В списке ГУР МО Украины их 580, а под санкциями США пока только 183.

"Также надо говорить о снижении потолка на стоимость российской нефти, хватит держать ее на уровне 60 долларов за баррель, надо снижать до 30. Думаю, что это решение, к которому все же придут. Ведь мы понимаем, что у Трампа есть общая идея снижения стоимости нефти до 40 – 50 долларов за баррель", – рассказал Чаленко.

Если такие изменения произойдут, то это, по мнению политолога, поспособствует как демпинг и покажет определенные маркеры на мировом рынке, несмотря на позицию стран ОПЕК. Они сейчас пытаются с одной стороны держать цену, а с другой – отчитываются, что спрос вроде увеличивается, поэтому надо наращивать добычу нефти.

Параллельно с этим, как напомнил Чаленко, сами США сняли все запреты на добычу нефти. Таким образом сейчас в России создается множество проблем, которые, по его убеждению, не удастся решить даже в рамках переговоров по войне в Украине.

Напомним, санкции США привели к росту тарифов на танкерные грузовые перевозки. В Азии остановилась торговля российской нефтью, которую загружали в марте, ведь в Китае возник существенный разрыв в цене между покупателями и продавцами.