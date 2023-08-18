Китай маневрирует между каплями: может ли Пекин повлиять на Путина в интересах Украины

Пекин одновременно находится в диалоге с Евросоюзом, поддерживающим Украину. и страной-агрессоркой, в которую недавно приехал китайский министр обороны. Это позволяет предположить, что самая большая страна Азии пытается вести свою игру за кулисами войны в Европе.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее мнению, Китай может повлиять на ход российско-украинской войны, однако на первом месте для него стоят собственные интересы.

Смотрите также Украина или Россия: Дмитрий Кулеба рассказал, чью позицию поддержит Китай

Китай прислушивается к ЕС

Недавно Дания призвала Китай занять более решительную позицию по вопросу российско-украинской войны. Это один из многих примеров давления Европы на Китай.

Китай понимает требования Евросоюза и выстраивает свою политику по отношению к нему с учетом вопросов безопасности. Ведь Украина является частью Европы, которая от российско-украинской войны страдает гораздо больше Соединенных Штатов.

"В любых переговорах между Китаем и Европой стороны, безусловно, поднимают вопрос Украины. Пока что они не принесли положительных шагов, но переговоры об этом действительно ведутся", – убеждена китаевед.

Имеет ли Пекин влияние на Путина

Мнения экспертов по поводу возможностей Китая влиять на позицию России и лично Путина расходятся. Кто-то считает, что Китай может предъявить к стране-агрессорке определенные требования по поводу ядерной безопасности. Другие же утверждают, что роль Китая в урегулировании российско-украинской войны сильно преувеличена.

"Понятно, что Пекин маневрирует между каплями, пытаясь затянуть время. Китай ведет геополитическую игру, в которой стремится достичь своих задач", – предположила Голод.

Вита Голод о позиции Китая в отношении войны: смотрите видео

Каковы геополитические интересы Китая.