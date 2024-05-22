Лондон заявил, что Китай работает над тем, чтобы предоставить летальное оружие России

В Великобритании считают, что Китай работает над передачей летального оружия России. Речь идет об оружии, которое Кремль будет использовать в войне против Украины.

Министр обороны Великобритании заявил, что летальное уже или есть, или будет поступать. Грант Шеппс объяснил, откуда у него такая информация.

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Что известно о летальном оружии от Китая России

Журналисты написали, что на конференции в Лондоне министр заявил, что американская и британская оборонная разведка имеет доказательства того, что "летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину". Он также добавил, что убежден – это важное событие. Министр не привел доказательства своих слов.

Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в начале этой войны (России с Украиной – 24 Канал) Китай хотел представить себя как страна, которая имеет смягчающее влияние на президента России Владимира Путина,

– заявил политик.

Кстати, ранее издание PAMedia писало, что министр на конференции по безопасности говорил: "Американская и британская разведка обнародуют сведения о том, что из Китая в Россию, а дальше в Украину, поступает летальная помощь".

Путин летал в Китай