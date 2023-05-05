Китай отказывается называть Россию агрессором, несмотря на поддержку резолюции
Источник:South China Morning Post
На днях Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россию называют агрессором. Однако, как оказалось, позиция все же не изменилась.
В сообщении представительства Китая в ООН говорится, что позиция Китая по вопросу Украины не изменилась. Отметим, что резолюцию не поддержали только Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.
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Китай отказывается называть Россию агрессором
Китай впервые с начала полномасштабного вторжения Китай поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, где Россия признается агрессором в отношении Украины.
Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между Зеленским и Си,
– заявили в представительстве Китая.
Отмечается, что Китай голосовал "за весь текст резолюции", а не именно за абзац, где Россию называют агрессором.
"Это не может считаться одобрением этого абзаца", – добавили в представительстве.
Китай поддержал в ООН Украину: все, что известно
- 27 апреля Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию о сотрудничестве между ООН и Советом Европы.
- В документе говорится о "беспрецедентных вызовах, стоящих перед Европой после агрессии России против Украины и Грузии".
- Среди 122 стран, поддержавших резолюцию, есть Китай, Бразилия, почти все страны постсоветского пространства, кроме Таджикистана и Узбекистана.
- Отметим, что резолюцию не поддержали только Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что Китай не заинтересован в продолжении войны, но хочет получить определенные дивиденды от победы Украины
- Так, голосование Китая "за" резолюцию свидетельствует о том, что в Пекине приняли определенное решение о войне России с Украиной. По словам Шейтельмана, голосование имеет большое значение и показывает, что Россия не может рассчитывать на Китай в полной мере.