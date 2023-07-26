Китай продолжает помогать России вооружением: какие инструменты давления имеет Запад на Пекин

"Нейтральный" Китай играет немаловажную роль в войне, которую развязала Россия. Ведь продолжает отправлять товары двойного значения, используемые путинской армией против Украины.

Это 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что КНР получает большую выгоду от войны в Украине.

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Пекин сопротивляется

На Китай давят западные страны, ведь западная Европа и США это примерно половина китайской внешней торговли. Конечно, Пекин не хочет потерять это, ради 3%, которые представляет для него торговля с Россией.

"Все-таки у западного мира есть инструменты давления на Китай, но Пекин сопротивляется и говорит, что у него есть собственные геополитические интересы",

– добавил бывший сотрудник КГБ.

Страна-агрессорка продает Пекину все с большими скидками, а расчет производится в юанях. Однако на вырученные средства Россия может приобрести разве что китайские товары. Такое сотрудничество намного выгоднее для Китая, чем для России.

К тому же Пекину выгодно, чтобы война ослабляла Москву и все участвующие в ней стороны. Таким образом, Китай будет иметь потенциальную возможность начать войну с Тайванем.

"У него (Китая – 24 Канал) очень циничная политика. Он ее не скрывает, но "припудривает", ведь говорит о соблюдении какого-то международного права. Такие общие слова, ни к чему не обязывающие. Китай имеет серый реэкспорт и по всей вероятности помогает России отдельными военными компонентами о, которые мы недостаточно знаем".

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