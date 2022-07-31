Это будет испытание, – Куса предположил, как Китай отреагирует на приезд Пелоси на Тайвань

Возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань станет испытанием для Китая. Официальный Пекин будет должен на это как-то отреагировать.

Об этом заявил 24 каналу эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" политики Илия Куса. Он подчеркнул, что главный вопрос, как отреагирует Китай.

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Как может отреагировать Китай

Куса считает, что визита Пелоси на Тайвань, вероятнее всего, не будет. Если же он состоится, то стоит ожидать на это реакции Китая.

Я думаю, что Китай отреагирует либо ограниченными санкциями, либо какой-нибудь частичной блокадой,

– сказал эксперт.

Он отметил, что армия Китая уже начала военные учения в Тайванском проливе, правда, в северной ее части. То есть зону учений не расширяли так, чтобы не разрешить пролет борта Пелоси.

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"Для Китая это будет испытанием"

Куса подчеркнул, что Китай пока не пересек "красную линию", противодействуя возможному визиту спикера Палаты представителей США.

Для Китая это будет испытанием, потому что им нужно как-то среагировать так, чтобы это не выглядело слабостью.

– заявил эксперт.

Он подчеркнул, что это классическая ситуация, в которой два гегемона не хотят воевать, но рассматривают любой шаг со стороны друг друга как акт агрессии. Соответственно, эта спираль закручивается, хотя никто действительно не хочет войны.

Что этому предшествовало

30 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию с рабочими визитами. Предполагали, что она посетит Тайвань, несмотря на крайне негативную реакцию Китая.

Из-за угроз из Китая сбить американский самолет, на Тайване были подняты в небо истребители. К тому же Китай объявил военные учения, перекрыв Тайваньский пролив.

31 июля стало известно, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках турне по Азии посетит ряд стран, но все же не полетит на Тайвань на фоне угроз Китая.

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