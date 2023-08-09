Китай использует Россию: действия Кремля начинают противоречить интересам Пекина
Официальный Пекин заинтересован в прекращении российско-украинской войны. Он готов активно приобщаться к мирному урегулированию конфликта, который начинает наносить ущерб китайской экономике.
Об этом 24 Каналу сказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Китай действует в таком случае исключительно в своих интересах, и главный интерес страны – национальная экономика.
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"С одной стороны КНР дорожит отношениями с путинской Россией, хотя бы потому, что это для них – нескончаемый источник дешевого сырья. Но затяжная война может сильно ударить по экономике Китая, поэтому Пекин активно вовлекается в мирные инициативы", – подчеркнул политолог.
Ничего личного, только бизнес
Пока мировая экономика здорова – у Китая есть рынки сбыта и он может наращивать экспорт в страны ЕС. К примеру, за последние два года этот показатель вырос вдвое. Как только мировая экономика "заболеет", – а это может произойти из-за войны России и Украины, – возможности сбыта китайских товаров резко сократятся, и это отразится на китайской экономике.
"Поэтому Китай хочет завершения войны и достаточно очевидно в публичном пространстве призывает Россию сделать шаг назад. То есть не просто остановиться, а отойти назад, пойти на уступки, чтобы завершить войну", – отметил Игорь Эйдман.
Путин идет наперекор интересам Китая
Впрочем, несмотря на призывы китайских партнеров Владимир Путин продолжает уверенно двигаться, как ему кажется, вперед.
"Представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, недавно подтвердил, что пока они не захватят те четыре украинских области, которые они аннексировали – война не окончится. Таким образом Путин идет наперекор интересам Пекина", – сказал политический эксперт.
Он прогнозирует, что отношения Китая и России будут ухудшаться, в частности, руководство КНР будет все активнее пытаться урегулировать этот конфликт и требовать от российского диктатора пойти на тактические уступки.
Китайский фактор в российско-украинской войне
- Впервые по месячным показателям с февраля 2021 года, Китай сократил импорт из России. По сравнению с рекордными показателями июня в июле объемы упали на 8%. Такое падение произошло из-за сокращения внутреннего спроса, что давно предполагали аналитики. В то же время страна-агрессор продолжает наращивать импорт китайских товаров.
- Во время мирного саммита в Саудовской Аравии 5 – 6 августа Китай активно присоединился к обсуждениям. Несколько европейских чиновников назвали участие Китая на встрече в Джидде – конструктивным. Они подчеркнули, что страна готова урегулировать войну против нашего государства.
- Аналитики американского Института изучения войны считают, что в ходе саммита стали еще более очевидны разногласия Москвы и Пекина и изолированность России.
- В МИД Китая на следующий день после саммита отметили важность встречи. Кроме того, китайская сторона заявила, что готова участвовать в следующей подобной встрече, формат которой, вероятно, тоже не будет включать Россию.