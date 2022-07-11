Китай говорит о позитиве, а россия хочет кого-то уничтожить, – Коваль об отличии двух стран

Китай частично помогает россии в войне против Украины. Однако между этими странами есть существенное отличие – если Китай постоянно стремится развиваться, то россии всегда что-то мешает.

Об этом 24 каналу рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. Он объяснил основное отличие этих стран.

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По его словам, основное отличие между этими странами заключается в том, что в россии вообще отсутствует положительная адженда, чтобы что-то создавать и куда-то двигаться к развитию.

"В Китае наоборот – вся эта адженда говорит о развитии, о том, что такие войны мешают нам развиваться и создают дополнительные проблемы", – отметил Коваль.

Эксперт объясняет, что у Китая положительная аджента, когда в мире происходит что-то негативное. И они говорят своим гражданам – что "у нас все хорошо, а где-то там плохо".

Это две разные модели стран. Китай постоянно говорит о позитиве, а россия всегда говорит, что она кого-то уничтожит, что-то захватит, что ей кто-то мешает.

– заявил Коваль.

Сможет ли США убедить Китай отдалиться от россии? По его мнению, Китай понимает, что дружба с россией становится все более токсичной для него самого.

Однако, как отметил эксперт, у госсекретаря США Энтони Блинкена нет аргументов, чтобы перетянуть Китай на другую сторону, потому что Китай занимает свою четкую позицию.

"Его позиция заключается в том, что он выступает за диалог конфликтов, чтобы все конфликты решались через переговоры, но он против санкций", – добавил Коваль.

Коваль об отличии Китая от россии: видео



К слову, государственный секретарь США пытался убедить главу МИД Китая осудить войну россии против Украины. Блинкен говорил с министром Китая более 5 часов.

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