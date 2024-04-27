Китай этого очень боится: политолог назвал эффективный рычаг влияния на Пекин

Несмотря на официальные заявления о нейтралитете, Китай продолжает помогать России в войне против Украины. Прямых поставок вооружения из Пекина в Москву не фиксировали, однако Китай охотно продает товары двойного назначения.

Запад не слишком хочет усложнять отношения с Китаем. Однако есть эффективный метод, как можно повлиять на позицию Пекина. Подробнее о нем 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

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"Активный нейтралитет"

Госпожа посол США при НАТО Джулиана Смит обвинила Китай в помощи России для ее достижения военных целей в Украине. Пекин продолжает продавать Москве технологии беспилотников и пороховые компоненты. По словам Смит, Китай выбрал себе сторону и не претендует на нейтралитет в войне.

Китай хочет, как они сами говорили, занимать "активный нейтралитет". Но нейтралитет не может быть активным или пассивным. Страна не должна вмешиваться и не помогать ни одной стороне. Китай так не делает, он помогает России,

– подчеркнул Олег Лесной.

Так, Пекин не предоставляет России непосредственную военную помощь, но продает товары двойного назначения, что уже давно доказали. В частности, недавно в СМИ опубликовали информацию, что Китай позволил "спрятаться" судну из КНДР на своей территории, которое перевозило оружие для России. Назвать это "нейтральным поступком" невозможно.

"Китай пытается сохранить лицо страны, которая "за все хорошее и против всего плохого". Но мы четко понимаем, что они с Россией "одной крови". Китай – это авторитарный режим, который считает своей главной миссией бороться с Западом. Поэтому и делает все то, что выгодно ему, а попутно – и России", – объяснил политолог.

Китай помогает обходить санкции и предоставляет определенное оборудование Кремлю. Поскольку Россия сейчас заточена только на войну, очевидно, что любые поставки из Китая, используют именно для нее. Бесспорно, в этом контексте нельзя считать Китай нейтральной стороной.

Как повлиять на Китай

В то же время Запад не хочет ссориться с Китаем. Мировые лидеры убеждены, что из-за влияния Пекина на Кремль, можно будет использовать его для определенных миротворческих ролей и тому подобное.

Персонально я считаю Китай троянским конем, который неизвестно кому и что сделает хорошего или плохого. (Для противодействия – 24 Канал) Китаю важны санкции. Как бы они не изображали из себя храбрых, санкций там все же боятся. Потому что львиная часть доходов у них идет не от торговли с Россией, а с Соединенными Штатами и Европой,

– отметил Лесной.

Именно такие рычаги влияния можно использовать против Китая. Ведь Пекин действительно очень болезненно реагирует на санкции и не хочет наталкиваться на дополнительные ограничения для крупных предприятий с громкими именами.

Другим путем влияния на Китай может быть непубличная дипломатия.

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