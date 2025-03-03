Путин очень стремится доказать миру одну вещь, однако он обречен на провал

В Лондоне состоялась важная конференция с участием европейских (и не только) стран, где в основном обсуждались механизмы завершения войны в Украине. Некоторые эксперты уже окрестили эту встречу "Ялтой-2", и Россия этого действительно бы хотела.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, что Путин действительно хотел бы разделить мир и сферы влияния в нем. Но никто из великих держав не считает Россию равной себе.

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Россия – не ровня сильным мира сего

Некоторые аналитики считают, что формат "Ялты-2" уже состоялся, ведь, мол, американцы заранее могли договориться с россиянами, что и привело к спорам в Белом доме, а затем и к Лондонской конференции.

Впрочем, такое сравнение политолог Алексей Буряченко считает совсем не уместным и вообще таким, что подыгрывает российской пропаганде.

Чем похожа Лондонская конференция на вторую "Ялту"? Ничем. В ней не были представлены ключевые игроки, там не было разделения сфер влияния. Да и готов ли сейчас наш мир к классическому разделению сфер влияния, который был достигнут на Ялтинской конференции? Мир пошел дальше, как бы Россия не хотела обратного,

– отметил Буряченко.

Справка. Ялтинская конференция прошла 4 – 11 февраля 1945 года в Ялте (Крым, тогдашняя Украинская ССР). На ней состоялась встреча лидеров трех основных союзных государств: США (Франклин Рузвельт), Великобритании (Уинстон Черчилль) и СССР (Иосиф Сталин). Целью конференции было обсуждение стратегических вопросов, связанных с завершением Второй мировой войны и послевоенным устройством мира.

"Говоря о "Ялте-2", Россия пытается выдавать желаемое за действительное, мол, она является равным субъектом Китая и США. Это абсолютный фейк российской пропаганды. Россия – это лишь 2% мирового ВВП. Единственная причина, почему мир до сих пор не разобрался с государством-террористом, заключается в том, что у нее самый большой в мире ядерный потенциал", – подчеркнул политолог.

Только этим фактом Владимир Путин пытается навязать всему миру, что Россия является равной другим глобальным игрокам геополитики. Но это утверждение совершенно далеко от правды.

"Не будет условного стола на трех, где будут распределять зоны влияния. Этого не произойдет, потому что Китай не готов видеть Россию в этом процессе. Уже более 10 лет Китай воспринимает Россию как свою сырьевую базу, поэтому добавлять им глобальной субъектности – означает потерять эту базу. Пекин на это не пойдет", – подчеркнул Буряченко.

Так же неготова и объединенная Европа, которая сейчас является значительной силой, видеть за столом "Ялты-2" Россию. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что Россию придется посадить за стол переговоров, однако никто не позволит ей диктовать собственные условия.