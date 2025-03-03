Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в етері 24 Каналу пояснив, що Путін справді волів би розділити світ і сфери впливу в ньому. Та ніхто з великих держав не вважає Росію рівною собі.

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Росія – не рівня сильним світу цього

Деякі аналітики вважають, що формат "Ялти-2" вже відбувся, адже, мовляв, американці заздалегідь могли домовитися з росіянами, що й призвело до суперечки у Білому домі, а згодом і до Лондонської конференції.

Втім таке порівняння політолог Олексій Буряченко вважає зовсім не доречним й узагалі таким, що підігрує російській пропаганді.

Чим схожа Лондонська конференція на другу "Ялту"? Нічим. У ній не були представлені ключові гравці, там не було розділення сфер впливу. Та й чи готовий зараз наш світ до класичного поділу сфер впливу, який був досягнутий на Ялтинській конференції? Світ пішов далі, хай як би Росія не хотіла протилежного,

– зауважив Буряченко.

Довідка. Ялтинська конференція пройшла 4 – 11 лютого 1945 року у Ялті (Крим, тогочасна Українська РСР). На ній відбулася зустріч лідерів трьох основних союзних держав: США (Франклін Рузвельт), Великої Британії (Вінстон Черчилль) і СРСР (Йосип Сталін). Метою конференції було обговорення стратегічних питань, пов'язаних з завершенням Другої світової війни та післявоєнним устроєм світу.

"Говорячи про "Ялту-2", Росія намагається видавати бажане за дійсне, мовляв, вона є рівним суб'єктом Китаю та США. Це абсолютний фейк російської пропаганди. Росія – це лиш 2% світового ВВП. Єдина причина, чому світ досі не розібрався з державою-терористом, полягає в тому, що у неї найбільший у світі ядерний потенціал", – підкреслив політолог.

Лише цим фактом Владімір Путін намагається нав'язати усьому світу, що Росія є рівною іншим глобальним гравцям геополітики. Та це твердження геть далеке від правди.

"Не буде умовного столу на трьох, де розподілятимуть зони впливу. Цього не станеться, бо Китай не готовий бачити Росію у цьому процесі. Вже понад 10 років Китай сприймає Росію як свою сировинну базу, тому додавати їм глобальної суб'єктності – означає втратити цю базу. Пекін на це не піде", – наголосив Буряченко.

Так само неготова і об'єднана Європа, яка зараз є значною силою, бачити за столом "Ялти-2" Росію. Зокрема, прем'єр Британії Кір Стармер наголосив, що Росію доведеться посадити за стіл перемовин, однак ніхто не дозволить їй диктувати власні умови.