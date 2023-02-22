Собственная своеобразная позиция: что бы потерял Китай, если бы осудил агрессию России
Китай не осудил войну, которую Россия начала против Украины, а теперь решил сыграть роль в мирном урегулировании ситуации. Пекин придерживается своей позиции, которая отличается и от точки зрения Запада, и в целом от Кремля.
Об этом 24 Каналу сказал член правления Украинской ассоциации китаеведов, журналист-международник Алексей Коваль. В то же время он отметил, что когда позиция Пекина в некоторых пунктах совпадает с российской, он тогда четко заявляет, что склоняется к этому лагерю.
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Почему Китай не осуждает агрессию России
Член правления Украинской ассоциации китаеведов отметил, что в случае осуждения российской агрессии Пекин рискует тем, что, так сказать, "потеряет лицо". Потому что Китай никогда за всю свою современную историю не присоединялся к каким-либо союзам.
Он хотел бы создавать пул своих союзников. А если он осудит Россию и де-факто присоединится к коалиции западного мира, то это является потерей своей позиции,
– сказал Коваль.
По его словам, Китай придерживается своей особой позиции, отличающейся и от агрессивной России, и от большинства стран мира. Когда позиция Пекина совпадает с российской в некоторых пунктах, он тогда четко говорит, что скорее склоняется к этому лагерю.
Коваль сказал, чем рискует Китай, осудив агрессию России: смотрите видео
Коваль добавил, что самое интересное будет 23 февраля, когда станет понятно, как Китай проголосует в Генассамблее ООН за украинский мирный план. Если Пекин удержится – это станет свидетельством того, что он не поддерживает наш план и не осуждает Россию. Тогда все китайские инициативы станут для нас менее интересными.
Отношение Китая к войне в Украине: коротко
- Хотя публично Китай сохраняет нейтралитет по поводу войны, но он может присылать помощь российским убийцам. 4 американских чиновника рассказали журналистам, что есть опасность того, что оккупанты будут получать летальное оружие.
- В то же время власти Китая впервые признали войну России против Украины. Советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что у Пекина есть "мирный план", который может закончить эту войну.
- Китай уже поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР. В МИДе сразу подчеркнули, что для Украины приоритетной остается та формула мира, которую продвигает Владимир Зеленский.