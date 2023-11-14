Поставляет ли Китай военную помощь России для войны против Украины: что говорят в Белом доме

США сделали новое заявление о военной помощи Китая для России. В Белом доме заявили, может ли Китай поставлять оружие России в войне против Украины.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в понедельник, 13 ноября, пишет 24 Канал.

Смотрите также Китаю не очень бы этого хотелось: может ли Си повлиять на позицию Путина в войне

Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставил России оружие в рамках войны против Украины,

– заявил Салливан.

Также он отметил, что эту оценку сделали на основе данных несколько дней назад (в первой половине ноября), добавив, что эту информацию еще проверят позже.

Возможны поставки оружия России со стороны Китая: в чем угроза для Украины и мира