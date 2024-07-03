Си очень понравилось: решится ли Китай производить вместе с Россией аналог "Шахеда"

Китай и Россия разрабатывают новый беспилотник, который является аналогом иранского "Шахеда". По данным западных СМИ, уже якобы проходит его тестирование. Однако новые БПЛА Россия якобы еще не применяла на поле боя.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что появление совместного российско-китайского проекта по производству дронов было ожидаемым. Однако Пекин может принять участие в нем опосредованно – через свои прокси.

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Логичный шаг

Китай, по мнению Харитонова, является огромной "фабрикой для убийства", а также соучастником абсолютного количества российских преступлений. Он предоставляет России комплексную техническую поддержку, мощности, которые имеет на своих заводах, или обеспечивает комплектованием российские предприятия.

Создание аналога "Шахеда" совместного производства было логичным шагом, ведь изготовление иранского "Шахеда" является критически зависимым от китайских поставок. Подавляющее большинство материалов для его изготовления поставляется в Иран тоже из КНР. Так же как и для производства оружия в России,

– подчеркнул он.

Китай был очень заинтересован иранскими "Шахедами", хотя имеет большое количество собственных разработок. Уже во время войны в Украине, иранские оппозиционеры сообщили, что Си Цзиньпин закупает большое количество этих дронов, потому что ему очень понравилось, как они работают. Возможно тогда КНР намеревалась разработать нечто подобное.

"Насытит" компонентами

Однако даже если Китай не будет афишировать свое участие в создании аналога "Шахеда", к нему может присоединиться Северная Корея. Пекин так же "насытит" компонентами Пхеньян через Москву, и он будет их производить.

"Наиболее вероятно, что Китай воспользуется именно этой опцией. Ему не интересно производить эти дроны под своим лейблом, а выгодно завезти комплектующие в Северную Корею. Россияне же оттуда вывезут готовые дроны, и будут уверять, что они российско-северокорейского производства. А Китай будет ни при чем", – объяснил Артур Харитонов.