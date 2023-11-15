Китай пытается контролировать процессы в России: в чем заинтересован Пекин

Китаю все равно на то, кто будет находиться у власти в России. Им важны другие нюансы, на которые они усиленно обращают внимание.

Об этом 24 Каналу рассказала главная консультантка Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко, заметив, что Китаю важно, чтобы внешняя политическая линия России была и дальше антизападной. Она должна быть идеологическим союзником Пекина.

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При этом такая позиция не должна мешать дальнейшему развитию Китая. Им важно продолжать торговлю с США и Европой.

Позиция России не должна мешать экономическому сотрудничеству Китая. Поэтому они продолжают держать Россию на "поводке" и использовать их как ресурсную базу. Также Китай пытается по возможности контролировать происходящие внутри России процессы,

– рассказала Гриценко.

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О чем будут говорить Байден и Си

Как отметила Гриценко, встреча Байдена и Си состоится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско. Нельзя это воспринимать, будто глава Китая едет "на ковер" к президенту США. Ведь такая встреча могла состояться в любом другом государстве, где проходил этот саммит.

У Си Цзиньпина преимущественно очень сдержанная риторика. Он на протяжении более 10 лет пребывания у власти часто говорит общие вещи, которые "приправлены" его философско-геополитической концепцией.

Думаю, что его официальные заявления будут касаться призывов к построению, как он говорит, более справедливого мироустройства. Здесь речь идет о минимизации власти США как единого мирового гегемона. Китай хочет построить более полицентричный мир, где будут несколько центров влияния и силы. Среди них должен быть и Китай,

– рассказала Гриценко.

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