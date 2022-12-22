Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов

Тайвань поднял в атмосферу свою военную авиацию. Все потому, что в их зону ПВО вошли 39 китайских самолетов.

39 китайских самолетов вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня. Последний отреагировал на потенциальную угрозу, подняв в небо свою военную авиацию.

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Что случилось

Министерство обороны Тайваня сообщило, что 22 декабря в зону идентификации их ПВО вошли китайские самолеты:

21 истребитель,

4 бомбардировщика,

самолеты раннего предупреждения,

противолодочные самолеты,

самолеты-заправщики.

Кроме этого, было обнаружено 3 корабля ВМС Китая.

Куда полетела китайская авиация

Многие самолеты пролетели над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова.

Минобороны Тайваня пришлось отправить боевой самолет, чтобы предупредить китайские самолеты. Между тем, ракетные системы постоянно следили за ситуацией.

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