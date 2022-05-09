Китай влияет на Путина, чтобы тот не тянулся к ядерной кнопке, – Гудков

Китай занимает нейтральную позицию в войне России против Украины. По мнению экспертов, китайцы влияют на Владимира Путина, чтобы тот не начал ядерную войну.

Такое мнение 24 каналу высказал бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков.

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По его словам, китайцы сейчас оказывают большое влияние на Путина, чтобы он не тянулся к ядерной кнопке.

Я не могу привести никаких фактов в подтверждение этого, но, по моему мнению, Китай готов очень сильно ударить Путину по рукам, как только он потянется к ядерной кнопке,

– заявил Гудков.

Эксдепутат считает, что Китаю абсолютно не нужна ядерная война, поэтому Китай сейчас сильно влияет на это.

"Может действительно роль Китая в сохранении всей цивилизации. Я желаю китайцам жестче давить на Кремль, потому что там понимают только силу", – добавил он.

Геннадий Гудков о позиции Китая и параде в России:



Позиция Китая по поводу войны в Украине: последние новости

В США заявили, что возможный альянс России и Китая очень опасен. Поэтому Госдепартамент США будет предоставлять Конгрессу отчеты с детальным описанием действий Китая по Кремлю.

В то же время в Министерстве иностранных дел Китая уверяют, что они не хотят третьей мировой войны. Представитель ведомства Ван Вэньбинь сказал о необходимости укрепить глобальную безопасность.

Ранее в Госдепе США заявили, что обеспокоены китайской поддержкой российской агрессии в Украине. Однако спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что нет признаков того, что Китай предоставляет России оружие.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал, что Китай отворачивается от России и Беларуси. В свою очередь, переориентируется на так называемые страны южного пути.

А российский публицист Андрей Пионтковский считает, что из-за санкций Россия стала зависимой от Китая, ведь большинство стран ограничили сотрудничество со страной-агрессором. А со временем Китай может забрать себе некоторые территории России.

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