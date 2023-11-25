Жест вежливости, – эксперт-международник рассказал, какую хитрую игру ведет Китай
Китай вводит безвиз для граждан ряда европейских государств. Так страна пытается привлечь новых туристов после пандемии, но действительно за этим могут скрываться другие цели.
Китай стремится удовлетворить, прежде всего, свои экономические интересы. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что со странами Европейского Союза Пекин пытается выстроить конструктивный диалог, особенно в контексте торговли, экономики и финансов.
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Какие интересы преследует Китай
Если из США идет достаточно острая конфронтация, то об отношениях Китая и европейских стран этого сказать нельзя.
"Для того, чтобы склонить на свою сторону определенных политических лидеров, сделали такой жест вежливости, якобы Китай открыт для граждан, которые приезжают в туристических целях. Также это может способствовать улучшению бизнеса как внутри Китая, так и бизнеса, который пытается выйти на отдаленные. рынки", – подчеркнул Желиховский.
По его словам, Китай пытается балансировать, поэтому заявления о безвизе могут быть хитрой геополитической игрой. С одной стороны, КНР не осуждает агрессию России против Украины, даже были свидетельства того, что страна якобы помогает Кремлю, поставляя товары двойного назначения.
Но, с другой стороны, Китай не теряет надежд на то, что в определенных позициях с Западом можно сойтись. Потому мы видим такие шаги. Не стоит исключать, что в будущем Китай может пойти на другие подобные инициативы,
– подчеркнул эксперт-международник.
Станислав Желиховский предположил, что означает заявление Китая о безвизе для граждан Европы: смотрите видео
Повлияет ли это на западных лидеров
Если Китай будет продолжать вести агрессивную политику, например, помогая России или выступая против западных ценностей, то этот "трюк" может и не сработать. Он, наоборот, станет показателем того, что Китай делает много против нормальной мировой политики.
На днях министр иностранных дел Франции после визита в Пекин заявила, что рассчитывает на бдительность китайских властей во избежание какой-либо поддержки российских военных действий на территории Украины.
Для стран западного мира очень важно, чтобы КНР не помогала России. В противном случае это может создать значительные препятствия для "перелома в войне". Это значительно усилило бы фронт со стороны России. Западу важно этого не допустить,
– сказал Желиховский.
Предупреждений для Китая за последние месяцы было очень много. Вероятно, об этом тоже говорилось во время встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Но пока трудно спрогнозировать, прислушался ли к этим словам Китай, особенно учитывая, что Северная Корея продолжает угрожать безопасности своих соседей.
По словам Желиховского, КНДР не может действовать без ведома Китая. Подобную параллель можно провести в отношениях между Китаем и Россией. Если он помогает КНДР, он может помогать России. Вероятно, речь идет не только о товарах двойного назначения: микрочипах, электронике, но и о прямых поставках вооружения, которого очень не хватает России, учитывая безумные потери на фронте.
Сейчас до Пекина пытаются достучаться и не дать ему возможности в полной мере отойти от цивилизованной повестки дня в международной политике,
– подытожил эксперт-международник.
Последние новости о Си Цзиньпине
- Впервые за 6 лет лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в США. Его встреча с президентом Джозефом Байденом прошла 15 ноября в Сан-Франциско. Впоследствии Си Цзиньпин заявил, что, хотя отношения между странами никогда не были гладкими, Китай и США не могут обернуться друг к другу спинами. Джо Байден добавил, что встреча была полезной и откровенной.
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- Журналисты The Washington Post сообщают, что Россия ведет переговоры с Китаем по поводу строительства подводного тоннеля, который соединит страну-агрессор с Крымом. Оккупанты понимают уязвимость Крымского моста, поэтому хотят создать новую логистическую линию для своих военных. Помочь в этом может одна из крупнейших строительных компаний Китая, которая якобы заявила о готовности взяться за это дело.