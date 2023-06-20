Удар ниже пояса: Китай заявил о крахе военного авторитета России

Россия не оправдала ожиданий Китая – там заявили о крахе ее военного авторитета. Это важный звоночек, который может очень негативно отозваться в плане поддержки страны-агрессора и даже будущей экспансии ее территорий.

Об этом 24 Каналу предположил политолог Игорь Рейтерович. Он озвучил возможные планы Китая в отношении России.

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"Это заявил бывший китайский военный, который сейчас является экспертом одного из самых известных китайских институтов. То есть это не просто человек, который со стороны что-то сказал. В Китае эксперты жестко подконтрольны властям. Соответственно если идет такое заявление, это явно результаты какого-то аналитического исследования, которое делают китайцы", – подчеркнул политолог.

Игорь Рейтерович о заявлениях Китая по России: смотреть видео

Китай сделал выводы

Китай очень внимательно наблюдает за войной России в Украине, отметил Рейтерович. Поскольку россияне вооружены именно китайским оружием, а их специфика военной работы очень схожа еще с советских времен. Это подтверждают и совместные учения этих двух стран.

Увидев, что произошло с российской армией в Украине, китайцы сделали для себя колоссальные выводы. Именно поэтому в прошлом году они для себя приняли решение о кардинальной и быстрой модернизации армии. Они особое внимание уделяют дронам, радиолокационным средствам,

– отметил Рейтерович.

Заявления об ослаблении России с военной точки зрения – элемент игры и подготовка почвы на вероятную будущую экспансию ее территорий. Поэтому Китай не будет напрямую поставлять агрессору готовую военную технику в больших масштабах.

"Она нужна Китаю и зачем им усиливать Россию, если в будущем они с этой техникой могут появляться на территории России и устраивать какие-либо референдумы по присоединению ее территорий к КНР", – предположил вполне вероятный сценарий политолог.

Какая Россия выгодна Китаю: основное