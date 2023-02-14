Военные США заявили, что нашли "важную электронику" из сбитого китайского воздушного шара
Источник:Reurters
В начале февраля в Пентагоне сообщили, что над территорией США был замечен китайский аэростат. Сначала его вроде бы думали не сбивать, впрочем, в конце концов сделали это. Позже американские военные заявили, что нашли "важную электронику".
Так, 13 февраля в США рассказали, что среди найденного, в частности, ключевые датчики, какие, вероятно, использовались для сбора разведывательной информации. Об этом информирует 24 Канал.
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Что именно нашли американские военные
Экипажам удалось извлечь значительные обломки из объекта, включая все идентифицированные приоритетные датчики и электронные части, а также большие части конструкции,
– говорится в заявлении Северного командования американских войск.
Китайский воздушный шар, который Пекин отрицает как правительственный разведывательный аэростат, неделю летал над США и Канадой, прежде чем президент Джо Байден приказал ее сбить. Этот эпизод обострил отношения между Вашингтоном и Пекином, что заставило американского дипломата отложить поездку в Китай.
Кроме того, американские военные начали искать в небе другие объекты, не зафиксированные радаром, что привело к беспрецедентным трем уничтожениям между пятницей и воскресеньем.
В понедельник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что эти аппараты не представляют военной угрозы ни для кого на земле. В то же время они опасны для гражданской авиации и представляют потенциальную угрозу сбору разведданных.
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Что нужно знать о китайском аэростате в США
- В начале февраля в Пентагоне сообщили, что над США уже несколько дней летает, вероятно, шпионский аэростат. Высокопоставленные военные чиновники посоветовали Джо Байдену не сбивать аэростат. Они опасались, что обломки могут представлять угрозу безопасности людей на земле.
- Позже в США сообщили, что пуля пыталась пролететь над ракетной базой ВВС в штате Монтана.
- Госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай.
- Уже 4 февраля американские военные сбили воздушный шар у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое пули упало.
- В то же время Пекин выразил возмущение действиями США. В МИДе Китая заверили, мол, "дирижабль" предназначен для гражданского использования. Он вроде бы отклонился от запланированного маршрута под влиянием западных ветров.
- В разведке США заявили, что китайский аэростат является частью масштабной программы наблюдения, которую осуществляют военные КНР
- Белый дом отрицал вероятность инопланетного происхождения сбитых воздушных объектов.