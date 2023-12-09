Отдыхал в роскошном ресторане: в сети опубликовали одни из последних фото предателя Киви
Предателя Украины Илью Киву ликвидировали 6 декабря. Его нашли мертвым на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club". В сети также опубликовали одно из последних фото предателя.
Снимок в сети опубликовал блоггер Сергей Иванов. Он заявил, что эти фотографии ему предоставили источники в ГУР.
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По словам Иванова, перед ликвидацией предатель Кива отдыхал в элитном российском ресторане "Пушкин". Это заведение расположено в московском "Государственном универсальном магазине" – ГУМ.
Кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги. Организованная ГУР "фотосессия" длилась более 3 месяцев,
– сообщил блоггер.
Источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили подлинность фотографий. В ведомстве добавили, что это действительно одни из последних прижизненных снимков предателя.
Одни из последних прижизненных фото предателя
Ликвидация Кивы: последние новости
- В России 6 декабря нашли мертвым предателя Украины, коллаборанта и беглеца Илью Киву. Источники 24 Канала сообщили, что его ликвидация – спецоперация СБУ. Впоследствии в российских СМИ начала появляться информация, что тело нашли на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево Подмосковья.
- Ликвидация Кивы вызвала настоящий переполох у россиян. Спецслужбы начали проверять все вокзалы и аэропорты, а также списки жителей гостиницы "Величъ Country Club", где останавливался Кива. Особое внимание они уделяют иностранцам и гражданам, имеющим прописку в южных регионах.
- В российском следственном комитете заявили, что на теле Кивы обнаружили 2 шаровых ранения. В настоящее время российские правоохранители проводят расследование убийства предателя Украины.
- В ГУР МО объяснили, что Кива жил в Подмосковье, поскольку заботился о собственной безопасности. Андрей Юсов сообщил, что государство-агрессорка пытается так или иначе таким людям помогать в обеспечении их безопасности, впрочем, как видим, справились они с этой задачей плохо.
- Юсов также сообщил, что любая спецоперация на территории государства-агрессора – это показатель серьезных возможностей украинских сил безопасности и обороны. Он подчеркнул, что такие операции имеют большой риск, серьезную подготовку и самопожертвование людей.