Почему для россиян важны Клещеевка и Курдюмовка: в ВСУ назвали 3 причины
Возле Клещеевки и Курдюмовки ведутся активные бои. Враг интенсивно держится именно за эти населенные пункты, понимая, что их потеря может привести к фатальным последствиям.
Линия столкновения может существенно изменить свой вид после того, как оккупанты потеряют свои позиции в районе Клещеевки и Курдюмовки. Об этом 24 Каналу сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.
Читайте также Какую оборону используют россияне на фронте: Евлаш перечислил все опасные линии
У россиян могут начаться проблемы
По словам Ильи Евлаша для россиян есть три главные причины удерживаться за Клещеевку и Курдюмовку. Дело в том, что это:
- высоты;
- логистические маршруты;
- фланги Бахмута.
Все это в комплексе играет огромную роль на участке фронта Восточной группировки войск. Поскольку потеря этих позиций приведет к дальнейшим изменениям на карте, как будет выглядеть линия столкновения,
– заметил Евлаш.
Кроме того, это позволит нашим военным зайти еще дальше в тылы противника, наносить удары по командным пунктам, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами врага.
"Конечно, это намного усложнит логистику противника, что также будет отражаться на количестве их обстрелов и в целом на обеспечении военной группировки российской армии", – подчеркнул спикер Восточной группировки ВСУ.Достойно внимания! Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Илья Евлаш о важности Клещеевки и Курдюмовки: смотрите видео
Успехи ВСУ на фронте: что известно
- В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины, вероятнее всего, сделали значительный тактический прорыв вдоль участка нынешней линии обороны россиян в районе Работино, Запорожье. Кроме того, к западу от Вербового ВСУ расширили брешь на 2,6 километра враждебных позиций.
- Аналитики также отметили, что за последние недели центром боевых действий была Клещеевка в районе Бахмута. В то же время, сейчас замечают передислокацию военных на Запорожское направление из-за давления ВСУ.
- Тем временем наступательные действия продолжаются и на Мелитопольском направлении. Похоже, успехи наших военных изрядно тревожат оккупантов. Ведь по данным разведки Великобритании, россияне начали укреплять Токмак, готовясь к предстоящим боям за город. По состоянию на данный момент Токмак находится в 16 километрах от линии фронта.