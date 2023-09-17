ВСУ освободили Клещеевку в Донецкой области

Населённый пункт Клещеевка больше не находится под оккупацией российских захватчиков. Бойцы подчеркнули, что это село окончательно освобождено.

В это воскресенье, 17 сентября, стало известно, что украинские защитники освободили Клещеевку. Об этом сообщили в своих соцсетях Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

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Что сказала 80 отдельная десантно-штурмовая бригада

Бойцы сообщили, что Клещеевка окончательно освобождена от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Но противник постоянно пытается нанести максимальный вред нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения. Искренне благодарим волонтеров и волонтерские организации, которые являются надежным тылом для нас!

– говорится в сообщении.

Украинские воины подчеркнули, что они стоят крепко, и поблагодарили за постоянную помощь и поддержку.

Бойцы записали обращение из Клещеевки: видео 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Что сказала Объединенная штурмовая бригада "Лють"

Бойцы из этой бригады написали, что Клещеевка – наша. Они вместе с побратимами из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденным селом.

Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю! Работа продолжается, идем к победе вместе! Все будет Украина,

– сказали наши защитники.

Также бойцы поделились фотографией.



Так выглядит Клещеевка после агрессии России / Фото бригады "Лють"

Что сказал Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своих соцсетях прокомментировал освобождение населенного пункта. Он написал, что Клещеевка – это Украина.

Спасибо воинам за деоккупацию украинской земли,

– заявил глава ОП.

Информацию об освобождении Клещеевки подтвердил "Суспильному" начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что это село расположено в 7 километрах от Бахмута.

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