Клименко станет новым министром обороны, – источники
Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового министра обороны Украины. Им станет нынешний глава МВД Игорь Клименко.
Об этом сообщили источники 24 Канала.
Что известно о предстоящем назначении Клименко в Минобороны?
Осведомленные собеседники заявили, что Владимир Зеленский не будет выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны в обновленном составе Кабинета министров. Вместо этого украинский лидер предложит на эту должность Игоря Клименко.
Об этом решении стало известно после встречи президента с фракцией "Слуга народа".
Собеседники также отметили, что президент внесет кандидатуру Клименко на рассмотрение Верховной Рады уже в четверг, 16 июля.
Кроме того, источники рассказали и о кандидатуре нового главы Министерства внутренних дел. Скорее всего, этот пост займет нынешний глава Национальной полиции Украины – Иван Выговский.
Что касается дальнейшей карьеры Михаила Федорова, собеседники отметили, что он "будет и дальше работать вместе с президентом".