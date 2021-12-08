Климкин назвал 3 важных результата переговоров Байдена и Путина

Президент США Джо Байден провел видеоразговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Для Украины переговоры имеют 3 важных результата.

Они касаются в частности безопасности и поддержки нашего государства. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, согласно заявлениям сторон в заранее подготовленных пресс-релизах, говорится о 3 выводах.

Первый результат

Первым результатом, как отметил Климкин, является то, что Вашингтон поручил командам работать дальше. По мнению экс-министра, это означает, что вероятность обострения на Востоке Украины стала меньше.

Второй результат

Одним из важнейших выводов переговоров является поддержка Украины американским президентом. Это подтверждает тот факт, что Байден перед тем, как поговорить с Путиным поговорил с лидерами европейских стран.

Третий результат

Третьим результатом видеоразговора, как сказал Климкин, являются санкции против России, в частности против Путина и активов его окружения. США готовы поддерживать Европейский Союз во введении соответствующих ограничений.

"Есть возможность введения санкций на активы окружения Путина. Об этом мало говорят публично, но это рассматривают. Это одно из немногих реально эффективных средств влиять на российский режим", – добавил он.

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