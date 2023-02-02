В ближайшие недели будет ключевой этап войны, – Подоляк спрогнозировал сценарии
Сегодня интенсивность боевых действий на Донецком и Луганском направлениях очень большая. Более того, в ближайшее время она будет сохраняться, а Россия может увеличить количество оккупантов на этом участке фронта.
Так, сегодня страна-агрессор окончательно накопила весь свой потенциал – свезла все, что было в Украину: артиллерию, бронетехнику и т.д. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Борьба за инициативу
Советник главы ОПУ сообщил, что захватчики сняли военную технику с боевого дежурства по всему периметру России. По его словам, сегодня на территорию страны-агрессора можно зайти с любой стороны, особенно с Востока, и никакого сопротивления не будет, потому что все ресурсы врага сконцентрированы в Украине.
Кроме того, за 1,5 месяца оккупанты свезли на эти направления огромное количество натренированных на полигонах в Беларуси мобилизованных.
В ближайшие недели у нас будет ключевой этап этой войны. Он называется: "Кто будет контролировать инициативу",
– заметил Подоляк.
Так, если наше государство будет контролировать инициативу, дальше война будет продолжаться в полном объеме по сценарию нашего Генштаба ВСУ и Ставки Верховного Главнокомандующего. Впрочем, если инициативу перехватит Россия, у нас будет проблема относительно увеличения давления, а именно:
- усиление информационного;
- количественного давления;
- страна-агрессор повысит количество ставок, то есть усиление давления на Беларусь и страны ОДКБ для увеличения помощи, а также на Иран и Северную Корею для получения большего количества вооружений.
Советник главы ОПУ также вспомнил, что захватчики любят упрекать, мол, Украина берет оружие у НАТО. Он подчеркнул, что наше государство в рамках международного права сотрудничает со своими партнерами. В то же время Россия на коленях вымаливает вооружение у Ирана и Северной Кореи.
Война России против Украины: последние новости
- Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на захвате Луганщины и Донбасса. Впрочем, нельзя исключать активность врага и на других направлениях.
- Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Силы обороны рассматривают разные варианты дальнейших действий оккупантов. Он добавил, что приоритет захватчиков не изменился – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- Украинские военные продолжают мужественно и героически противостоять российской агрессии. Только за минувшие сутки они отбили ряд атак вблизи 8 населенных пунктов в Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают наступление, хотя и несут бешеные потери.
- Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в районе Угледара в Донецкой области зафиксировали 155 бригаду оккупантов. Сразу 10 российских военных сдались в плен. Известно, что в начале марта прошлого года эта вражеская бригада заходила в Ирпень и Бучу Киевской области.