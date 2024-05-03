Пас партнерам из США: что означает заявление Макрона о ядерном оружии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить идею использования французского ядерного оружия для защиты всей Европы. Такие возможности действительно есть. Но вряд ли это может произойти уже завтра.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что сейчас Запад "догоняет" действия России, Ирана и Китая, которые продолжают усиленно сотрудничать. Соответственно нужно идти на более жесткие и весомые шаги по безопасности.

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Тут речь идет об идее "суверенности" Европы

Как отметил Клочок, Франция еще после Второй мировой вынашивает идею так называемой "суверенности" Европы от США, которая постоянно сводилась на нет. Макрон последователен в этом вопросе. И это все происходит на фоне не слишком теплых отношений между Францией и Соединенными Штатами. Параллельно то и же Макрон налаживает отношения с главой Китая Си Цзиньпином.

На самом деле Франция действительно может разместить свои ядерные боеголовки в Европе. Они обладают около 300 стратегическими боезарядами. Такое заявление Макрона – также "заявка" на паритетность в вопросах безопасности на уровне с Соединенными Штатами.

Я расцениваю это все, как такой "пас" партнерам из США. Сейчас Штаты не приобщаются к этой дискуссии, потому что заняты внутренними вопросами на фоне выборов. В общем здесь речь идет не о размещении уже завтра ядерного оружия Франции в Европе, а о том, кто может возглавить какой-то формат безопасности в Европе. Это можно считать началом серьезного диалога,

– сказал Клочок.

Заявления Макрона: коротко