Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що зараз Захід "наздоганяє" дії Росії, Ірану та Китаю, які продовжують посилено співпрацювати. Відповідно потрібно йти на жорсткіші та вагоміші кроки щодо безпеки.

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Тут йдеться про ідею "суверенності" Європи

Як наголосив Клочок, Франція ще після Другої світової виношує ідею так званої "суверенності" Європи від США, яка постійно зводилася нанівець. Макрон послідовний у цьому питанні. І це все відбувається на тлі не надто теплих відносин між Францією та Сполученими Штатами. Паралельно то й ж Макрон налагоджує відносини з главою Китаю Сі Цзіньпінем.

Насправді Франція дійсно може розмістити свої ядерні боєголовки в Європі. Вони володіють близько 300 стратегічними боєзарядами. Така заява Макрона – також "заявка" на паритетність у безпекових питаннях на рівні з Сполученими Штатами.

Я розцінюю це все, як такий "пас" партнерам зі США. Зараз Штати не долучаються до цієї дискусії, бо зайняті внутрішніми питаннями на тлі виборів. Загалом тут йдеться не про розміщення вже завтра ядерної зброї Франції у Європі, а про те, хто може очолити якийсь безпековий формат у Європі. Це можна вважати початком серйозного діалогу,

– сказав Клочок.

Заяви Макрона: коротко