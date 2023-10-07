КНДР начала передавать России артиллерию для войны, – CBS

Северная Корея начала передавать России артиллерию, которую страна-агрессорка хочет использовать для войны против Украины. Это произошло после того, как российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о поставках оружия.

Журналисты издания CBS News отметили, что непонятно, является ли передача этого оружия частью долгосрочной цепочки снабжения или более ограниченной партией. Кроме того, пока неизвестно, что Северная Корея получает в обмен на оружие.

К теме Пропутинской коалиции не существует: как Россия находит тех, кто ей помогает

КНДР уже поставляет в Россию артиллерию

Журналисты отметили, что военная поддержка Северной Кореей Москвы получила свою кульминацию после встречи Ким Чен Ын с Путиным во Владивостоке. Во время визита Ким сказал Путину, что он может рассчитывать на "полную и безоговорочную поддержку Северной Кореи в священной борьбе России". Очевидно, он имел в виду войну против Украины.

Журналисты отметили, что за это Ким предположительно попросил у Путина средства и еду для поддержки анемической экономики Северной Кореи. Также в обмен на артиллерию КНДР, вероятно, получит оружие и космические технологии.

В преддверии встречи Путина и Ким Чен Ына высокопоставленный южнокорейский чиновник выразил обеспокоенность потенциальными приобретениями технологий северокорейским лидером Кимом. Сеул особенно обеспокоен тем, что Ким Чен Ын может искать российскую помощь в разработке атомных подлодок, передовых ракет и спутников, в дополнение к сотрудничеству в сфере обычных вооружений.

Чиновник также предупредил о потенциальных последствиях, если отношения между Россией и Северной Кореей будут усиливаться. Подчеркивая серьезность ситуации, он отметил, что такие углубленные связи не только позволят северокорейскому лидеру создавать угрозу Южной Корее и Японии, но и мировому сообществу в целом.

После саммита президент России Владимир Путин намекнул на потенциальное военное сотрудничество с северокорейским лидером Ким Чен Ином. В конце концов, это вылилось в передачу артиллерии российской армии.

Что известно о договоренностях Путина и Ким Чен Ына