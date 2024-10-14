Провал Белого дома: какие последствия для США будет иметь сотрудничество России и Северной Кореи

Россия постепенно усиливает сотрудничество со своими партнерами. В частности Северная Корея не только поставляет ей оружие, но и планирует перебросить свои войска на оккупированные территории. Это стало возможно из-за позиции США относительно войны в Украине.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что администрация Джозефа Байдена пыталась проводить политику "управляемой эскалации", которая и привела к такому развитию событий. К слову, военные из Северной Кореи, вероятно, уже находятся на оккупированных территориях и до конца 2024 года они могут отправиться на линию фронта.

Читайте также США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы, – Байден

Могут устроить в КНДР "Урал"

В то же время реакции цивилизованного мира на эти события нет. Пока не изменится администрация в Белом доме, по мнению политолога, ее не стоит ждать.

Это фактически признание провала политики так называемой "управляемой эскалации", которую продвигали советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс,

– подчеркнул он.

Они считали, что должен быть "кровавый заповедник", который якобы не будет дальше разрастаться. Однако происходит разрастание коалиции, в которую втягивается все больше стран.

Эта политика была провальной, потому что, как считает Загородний, без переноса военных действий на территории России выиграть эту войну будет невозможно.

О коалиции между Россией и другими странами уже заявляется открыто. Ранее были предупреждения, мол, если не дай бог, на территории Украины появится вооружение из Северной Кореи, то будут приняты меры.

Уже подтверждено, что летают в небе Украины северокорейские ракеты. И где эти меры?

– подчеркнул Загородний.

Некоторые так называемые специалисты смеялись, что, мол, Северная Корея может дать россиянам? Однако, как отметил политолог, на самом деле КНДР может организовать на своей территории производство вооружения, предоставить человеческий ресурс. В то же время у россиян есть деньги, технологии, а китайцы могут предоставить оборудование.

К слову. Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут предположил, если какой-то участок будет усилен на примерно 10 тысяч подготовленных военных, например, из Северной Кореи, это может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство.

Они могут в Северной Корее устроить такой "Урал", как это было во Вторую мировую войну. Судя по тому, сколько северокорейских снарядов сейчас есть у россиян, так они и сделали,

– подчеркнул он.

Неизвестно, что именно Москва за это могла предоставить Пхеньяну, однако сейчас уже происходит модернизация северокорейского вооружения и войска. Нельзя исключать, что россияне передадут и ядерные технологии.

Это уже непосредственное давление на США. КНДР запускает ракеты в сторону Гавайев и готова совершать провокации против Южной Кореи, где находится контингент Соединенных Штатов.

"Когда "мировой полицейский" не смотрит за тем, что происходит в мире, "бандиты" везде начинают вылезать из разных нор", – резюмировал Тарас Загородний.