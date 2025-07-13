Путин считает деньги: зачем Россия привлекает корейцев на фронт

Летняя кампания российской армии на поле боя продолжается. Противник ищет для пополнения своих потерь человеческий ресурс и надеется на помощь своего союзника КНДР. Северная Корея планирует отправить в Россию 25 – 30 тысяч своих солдат.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что, принимая во внимание геополитическую ситуацию, вряд ли северокорейские бойцы будут сосредоточены на оккупированных украинских территориях, вероятнее – на Курском и Белгородском направлениях.

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Как Россия будет использовать солдат КНДР?

По словам военного эксперта, солдаты из КНДР будут выполнять не столько наступательные, как оборонительные задачи. Наступать они, как объяснил Свитан, не смогут, потому что войск недостаточно, для этого надо 150 – 200 тысяч бойцов. По его мнению, вряд ли КНДР треть своей армии отдаст России.

На Курском и Белгородском направлениях сосредоточено россиян в количестве 100 – 120 тысяч на ширине фронта 300 – 400 километров. Северокорейцы могут заменить их на этих направлениях, то есть может быть проведена ротация,

– озвучил Свитан.

Тогда эта сотня россиян перебазируется на Восток Украины. Военный эксперт отметил, что к этому следует готовиться. Вероятно, что это будет как раз вторая волна летней кампании, которая будет приходиться на август – сентябрь 2025 года.

"России северокорейские военнослужащие в два раза дешевле будут стоить, чем набирать своих. Путин уже начал считать деньги, прекрасно понимая, что впереди могут буди введены санкции, тогда Россия потеряет финансы. И Набиуллина ему нашептала на ухо о том, что не все так хорошо в российской экономике", – озвучил Свитан.

Поэтому, как отметил полковник запаса ВСУ, сегодня России выгоднее купить "расходный материал" где-то подешевле – в Северной Корее.

К сведению! Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея кроме своих солдат передает России для ведения боевых действий до 40% боеприпасов.

Отметим, что военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов озвучил свою версию, куда российское командование может направить северокорейских солдат. Он отметил, что Северная Корея оказала значительную помощь России. Ведь кроме живой силы, Ким Чен Ын дает Путину военную технику и снаряды.