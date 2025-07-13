Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом висловив думку, що, беручи до уваги геополітичну ситуацію, навряд чи північнокорейські бійці будуть зосереджені на окупованих українських територіях, ймовірніше – на Курському та Бєлгородському напрямках.

Дивіться також Уже вивчають дрони: у ЦПД відповіли, чи може Кремль перекинути війська КНДР на фронт

Як Росія використовуватиме солдатів КНДР?

Зі слів військового експерта, солдати з КНДР будуть виконувати не стільки наступальні, як оборонні завдання. Наступати вони, як пояснив Світан, не зможуть, бо військ недостатньо, для цього треба 150 – 200 тисяч бійців. На його думку, навряд чи КНДР третину своєї армії віддасть Росії.

На Курському і Бєлгородському напрямках зосереджено росіян в кількості 100 – 120 тисяч на ширині фронту 300 – 400 кілометрів. Північнокорейці можуть замінити їх на цих напрямках, тобто може бути проведена ротація,

– озвучив Світан.

Тоді ця сотня росіян перебазується на Схід України. Військовий експерт зауважив на тому, що цього слід готуватися. Ймовірно, що це буде як раз друга хвиля літньої кампанії, яка припадатиме на серпень – вересень 2025 року.

"Росії північнокорейські військовослужбовці у два рази дешевше коштуватимуть, ніж набирати своїх. Путін вже почав рахувати гроші, прекрасно розуміючи, що попереду можуть буди запроваджені санкції, тоді Росія втратить фінанси. Та й Набіулліна йому нашепотіла на вухо про те, що не все так добре в російській економіці", – озвучив Світан.

Тому, як зазначив полковник запасу ЗСУ, сьогодні Росії вигідніше купити "розхідний матеріал" десь подешевше – в Північній Кореї.

До відома! Очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Північна Корея окрім своїх солдатів передає Росії для ведення бойових дій до 40% боєприпасів.

Зазначимо, що військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирил Сазонов озвучив свою версію, куди російське командування може направити північнокорейських солдатів. Він зауважив на тому, що Північна Корея надала значну допомогу Росії. Адже окрім живої сили, Кім Чен Ин дає Путіну військову техніку і снаряди.