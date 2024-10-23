В Южной Корее заявили, что КНДР уже отправила 3000 военных в Россию: что известно
Источник:Reuters
Северная Корея отправила 3000 военных в Россию для участия в войне против Украины. Ожидается, что впоследствии КНДР перебросит в Россию "еще тысячи" солдат.
Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. Отмечается, что это количество вдвое больше предыдущей оценки – ранее в Сеуле заявляли, что в Россию отправили 1500 северокорейских военных.
Читайте также Не ракеты: какое важное вооружение Южная Корея может передать Украине
КНДР перебрасывает военных в Россию
В общем Пхеньян пообещал Кремлю отправить в Россию около 10 000 военных, размещение которых, как ожидается, завершится до декабря.
Признаки обучения войск в Северной Корее обнаружили в сентябре и октябре. Похоже, что войска сейчас рассредоточены по нескольким учебным заведениям в России и адаптируются к местной среде,
– сказала Пак Сун Вон, член парламентского комитета по разведке.
Ранее Кремль отверг заявление Южной Кореи о развертывании войск КНДР, а представитель Северной Кореи в ООН назвал это "безосновательными слухами". Стоит отметить, что и Москва, и Пхеньян также отрицали поставки оружия, в то же время они пообещали усилить военные связи, подписав соответствующий договор.
В Южной Корее также сообщили, что Россия наняла "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая работе с вооружением, в частности с беспилотниками.
К слову, ранее журналисты WSJ сообщили, что договор между Россией и КНДР включал секретный пункт об отправке на войну в Украину северокорейских военных.