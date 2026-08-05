Россия развертывает ракетное подразделение КНДР для запусков баллистических ракет по Украине, – Reuters

Военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном вышло на принципиально новый и гораздо более опасный уровень. Враг готовит специализированное подразделение для нанесения сокрушительных баллистических ударов по Украине.

Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Черняк в комментарии агентству Reuters.

Каковы риски сотрудничества России и КНДР?

По словам Черняка, Россия планирует разместить ракетное подразделение в составе около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области, включив их в состав 112-й ракетной бригады. Ожидается, что часть будет оснащена 120 баллистическими ракетами и 6 пусковыми установками.

Северная Корея уже передала России новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с техническим персоналом. Окончательная конфигурация развертывания и общее количество баллистических ракет будут согласованы в ходе переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

Военные аналитики отмечают, что привлечение северокорейских ресурсов создает серьезную нагрузку на систему ПВО Украины.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли отметил: "Противоракетная оборона является одной из самых уязвимых точек Украины, поэтому любое увеличение количества баллистических ракет, с которыми ей придется иметь дело, создаст еще больший вызов". Эксперт добавил, что это особенно угрожает энергетической инфраструктуре в преддверии зимнего периода.

По данным разведки, на прошлой неделе враг уже запустил ракеты из новой партии КНДР по Украине, в частности, разрушив жилой дом в поселке Радушное Днепропетровской области. Кроме того, в Курской области России в настоящее время дислоцируется около 9 500 военнослужащих из Северной Кореи.

Как мы сообщали ранее, использование северокорейских ракет свидетельствует о попытках Кремля восполнить дефицит собственной баллистики. В то же время Украина продолжаетпереговоры с США о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.