Даже КНДР не поможет: Россия не скоро сможет вернуть артиллерийскую мощь

Фиксируется увеличение грузов, следующих из КНДР в Россию. По всей вероятности, там могут быть артиллерийские снаряды, но даже так восстановить все довоенные запасы россиянам вряд ли удастся.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Андрей Крамаров, заметив, что тактику полного уничтожения украинских городов артиллерией, как это когда-то делали оккупанты, они больше не смогут использовать. Причина этого – уменьшение их боезапаса.

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Поможет ли России КНДР

Военный эксперт отмечает, что российская армия является советской, поэтому воюет в первую очередь артиллерийскими средствами. Даже если они будут получать боеприпасы из КНДР, то это поможет закрыть только насущные проблемы на фронте.

Пополнить свой боезапас так, как он был еще в начале полномасштабной войны, даже с помощью Северной Кореи они не смогут,

– подчеркнул Андрей Крамаров.

Россия пытается растянуть войну на весь мир, а оживление вдоль линии фронта эксперт связывает с обострением на Ближнем Востоке.

Крамаров предположил, восстановит ли Россия свои артиллерийские запасы: смотрите видео

Сейчас оккупанты пытаются компенсировать свои проблемы в артиллерии сбросом авиабомб. Они используют управляемые авиабомбы, а также улучшающие старые советского образца.

"Пока они делают ставку на это, но проблем в артиллерии они не решат", – заметил Крамаров.

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