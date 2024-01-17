Это уже красные линии, – Зеленский высказался о помощи России от КНДР

Владимира Зеленского попросили объяснить роль КНДР в российско-украинской войне. Также президента спросили о красных линиях, которые Северная Корея не должна была бы никогда пересекать.

Владимир Зеленский напомнил, что КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов. Об этом он сказал на брифинге в Давосе.

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Когда КНДР пересекла красные линии

Как заметил президент Украины, северокорейские снаряды действительно помогут оккупантам. Зеленский подчеркнул, что поставки России боеприпасов – это был первый шаг Пхеньяна. Второй шаг состоит в передаче россиянам баллистических ракет.

Второй шаг – это красные линии. Потому что это ракеты. У нас уже была северокорейская ракета, которая летела на гражданских людей и гражданские люди погибли. Это было не на поле боя, не на фронте,

– объяснил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты направили северокорейскую ракету именно на гражданских.

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