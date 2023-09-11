Может ли поставка оружия от КНДР изменить ход войны в Украине: в Bloomberg сделали анализ

Глава КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время планирует посетить Россию, чтобы обсудить с диктатором Путиным поставки оружия. В частности, глава Кремля хочет получить от Северной Кореи артиллерийские боеприпасы и противотанковые ракеты.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что таким образом Россия хочет продолжить войну на истощение против нашего государства. В то же время у КНДР есть значительные запасы боеприпасов и ракет, которые могут подойти армии страны-агрессорки.

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Журналисты отметили, что Северная Корея владеет большим арсеналом артиллерии и неуправляемых ракет, которую может использовать Россия для своего советского вооружения. Несмотря на неоднократные возражения Пхеньяном и Москвой по поводу какой-либо причастности к поставке оружия России, очень вероятно, что Ким Чен Ин и Владимир Путин будут участвовать в дискуссиях о предоставлении оружия российским оккупационным силам.

Теренс Рериг, известный профессор национальной безопасности Военно-морского колледжа США, пролил свет на ситуацию с поставкой боеприпасов из Северной Кореи, подчеркнув, что это маловероятно оказать критическое влияние в ближайшем будущем. Однако он с уверенностью утверждал, что это оружие, несомненно, поможет России в ее непрерывной войне на истощение.

Стоит отметить, что боеприпасы Северной Кореи могут позволить военной промышленности России значительно расширить свои производственные возможности и накопить значительные запасы отечественного оружия.

Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник престижного Центра Джеймса Мартина, предположил, что включение Северной Кореи в реестр поставщиков оружия во время войны могло бы помочь России преодолеть пробелы в ее боеприпасах и других системах вооружения.

Кроме того, Шмерлер подчеркнул, что решение России обратиться за военной помощью в Корейскую Народно-Демократическую Республику может означать ее вызовы в укреплении внутреннего производственного потенциала.

По мнению аналитиков, Путин заинтересован в покупке северокорейских артиллерийских боеприпасов 122 и 152 калибра. Кроме того, они предполагают, что оккупантам нужны 122-миллиметровые реактивные снаряды.

Эксперт из оружия Йост Олиманс отметил, что Северная Корея обладает значительными запасами советских танков Т-54 и Т-62, подобных используемым оккупантами в Украине.

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