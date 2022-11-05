КНДР помогает России со снарядами: политолог объяснил, почему это позитивный сигнал для Украины
КНДР поставляет в Россию артиллерийские снаряды. Это позитивный сигнал для Украины, который демонстрирует, насколько плохи у страны-агрессора дела.
Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. Ранее сообщалось о том, что КНДР впервые за несколько лет начала отправлять поезда в Россию.
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КНДР деформирует ситуацию
Чаленко рассказал, что КНДР постоянно деформирует ситуацию. Людям в этой стране пропаганда рассказывает, что они уже победили всемирное зло, остались только США, а также КНДР выиграла чемпионат мира по футболу. Однако, если Россия берет артиллерийские снаряды у КНДР, уже даже не в Беларуси, это демонстрирует ситуацию с резервами в России.
Это артиллерийские снаряды, которые не производятся в КНДР. Это снаряды, которые были переданы СССР для поддержки Северной Кореи. Это показывает, что Россия действительно имеет огромные проблемы именно с собственным резервом,
– отметил политолог.
Это положительный сигнал
Он продолжил, что это положительный сигнал для Украины. В то время, когда наше государство постепенно переходит на стандарты НАТО, Россия ищет старое вооружение. Это значит, что Москва не смогла даже наладить производство обычных артиллерийских снарядов для войны в Украине.
"То, что сейчас происходит с КНДР, это просто открыли старый люк. Вот и все. Однако, конечно, нужно внимательно наблюдать за баллистическими ракетами и ядерными угрозами, очевидно, синхронными с Москвой", – заметил Чаленко.
Чаленко объяснил, почему помощь России снарядами от КНДР положительный сигнал для Украины: смотрите видео
Реакция США
По его словам, США реагируют на ситуацию. На фоне возможных активных боевых действий КНДР с Южной Кореей Вашингтон проводит совместные учения с Сеулом. Северная Корея поднимает в воздух 180 своих самолетов, пытается играть мускулами, но ее протекторы в Москве заняты Украиной.
Если КНДР сейчас начнет боевые действия впервые с 1953 года, это просто закопает Северную Корею и весь ее режим Ким Ченов, который придется прикрывать,
– подчеркнул политолог.
Новости КНДР: последние события
- Северная Корея в последнее время активизировала свои военные силы. 4 ноября стало известно, что страна подняла в небо около 200 военных самолетов.
- Северная Корея частично может решить проблему российского дефицита оружия и боеприпасов в войне против Украины. В то же время, Кремль должен учесть ряд ресурсных проблем, на которые могут повлиять другие страны.
- В США предупредили КНДР, что любая ядерная атака против союзников Америки приведет к "концу режима" Ким Чен Ина. Пентагон предупредил Северную Корею всего через несколько часов после того, как КНДР испытала баллистическую ракету.