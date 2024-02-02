Опасность для приграничных областей: каковы угрозы сотрудничества России с КНДР
Боеприпасы, которые КНДР поставляет России могут лишь ситуативно стабилизировать положение оккупантов на фронте, но не улучшить его. Страна-агрессор не может вернуть себе количество выстрелов в 25 - 30 тысяч в сутки.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас общее количество выстрелов составляет 10 тысяч в сутки.
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Какая опасность от корейских снарядов
Несмотря на все заявления, КНДР также ограничена складами и центрами хранения боеприпасов. Александр Коваленко предполагает, что России могли передать около тысячи контейнеров, а не пять тысяч. Впрочем, здесь вопрос в типах боеприпасов.
""Калибры" – они также занимают разный объем в контейнере: какой-то больше, какой-то меньше. От этого и зависит количество, поэтому можно говорить о том, что Россия могла получить от Северной Кореи от 200 до 400 тысяч выстрелов, но не миллион или 500 миллионов", – отметил он.
Таким образом оккупанты получили ограниченное количество боеприпасов, но и их непосредственно Шойгу и Путин вынуждены были просить у КНДР. Но с другой стороны угроза может нависать другая.
"Самая большая опасность – в баллистической компоненте, в баллистических ракетах. KN-23, KN-24 – вот именно это, если Северная Корея будет поставлять России хотя бы в количестве сотни в месяц, это значительно может повлиять на использование этих ракет в первую очередь в террористическом формате по приграничным городам и областям. В первую очередь опасность это представляет для Харьковщины и Сумщины", – отметил Коваленко.
Что известно о поставках боеприпасов России от КНДР: основное
- В ГУР МО отметили, что Россия получила от КНДР около миллиона боеприпасов. С сентября по ноябрь 2023 года Северная Корея активно поставляла оккупантам артиллерийские снаряды, в частности 122 и 152 миллиметров.
- Между тем российские военные жалуются на качество этих боеприпасов. Они, мол, летят мимо цели.
- Оказалось, что у корейских снаряды имеют недостаток в комплектации метательных зарядов NDT-3. Оккупанты сравнили боеприпасы с одинаковой маркировкой и в метательных зарядах не всегда обнаружили разумножитель.