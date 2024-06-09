КНДР снова отправила около 330 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи
В субботу, 8 июня, Северная Корея возобновила запуски воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Похожие случаи уже фиксировались в начале июня и в конце прошлого месяца.
О том, что КНДР возобновила запуски воздушных шаров с мусором в Южную Корею, сообщили в издании Yonhap. Детали о содержании этих воздушных шаров и их перемещении, читайте далее в материале.
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Северная Корея снова отправила воздушные шары с мусором
Согласно информации агентства, Объединенный комитет начальников штабов сообщил об обнаружении около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных КНДР с 8 июня. Отметим, что более 80 из них приземлились на территории Южной Кореи, а остальные, не смогли достичь страны.
По данным издания, воздушные шары состояли из мусора, такого как пластик и обрывки бумаги. Добавим, что южнокорейские военные готовятся к возможности запуска дополнительных воздушных шаров со стороны КНДР.
Местные власти советуют жителям не касаться объектов и сообщать о них военным или полицейским.
Предыдущие случаи запусков воздушных шаров с мусором в Южную Корею: основное
- В этом году 28 мая КНДР начала 28 мая запускать воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи. Отметим, что таких объектов было более 150. в воздушных шарах был разный мусор – пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.
- За несколько дней до этого КНДР предупреждала, что разбрасывает макулатуру и мусор в приграничных районах в рамках акции "око за око" против распространения листовок против Пхеньяна.
- Отметим, что 2 июня стало известным, что объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что обнаружил около 600 воздушных шаров, которые пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и упали в Сеуле и окружающей провинции Кёнги.