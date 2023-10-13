"Удар по базам зла": КНДР грозится ударить по авианосцу США возле Южной Кореи
Источник:KCNA
В Северной Корее считают, что США могут готовить ядерный удар по их территории. Там обещают нанести его первыми.
КНДР угрожает нанести ракетный удар по всем стратегическим объектам США, находящимся на Корейском полуострове. В частности, говорится об авианосце "Рональд Рейган", прибывшем в Южную Корею.
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США хотят напасть на КНДР
В авторитарном государстве убеждены, что визит авианосца якобы означает, что США создают ядерную угрозу, ведь реализация их планов нападения достигла "самого серьезного уровня".
Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен средствам "расширенного сдерживания", а также по базам зла на Корейском полуострове и вокруг него,
– говорится в сообщении.
Ядерная доктрина КНДР позволяет применять ядерное оружие не в ответ, а превентивно.
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- Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Вместе они посетили авиабазу Кневичи во Владивостоке. Они обсудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией. Также они договорились усилить сотрудничество и взаимодействие между вооруженными силами стран и в сферах их национальной обороны и безопасности.
- США предупредили Пхеньян и Москву, что помощь России в войне в Украине будет предусматривать другой формат отношений с КНДР, и США начнут действовать жестче. И их действия коснутся не только экономических мер, но и военных.
- В октябре 2023 г. между Северной Кореей и Россией увеличилось количество грузовых перевозок. В частности, груз зафиксирован на железнодорожном объекте в северокорейском городе Туманган. Активность там гораздо выше той, которую американские аналитики прослеживали там за последние пять лет. Вероятно, КНДР перебрасывает в Россию боеприпасы и артиллерию. Однако окончательные выводы сделать сложно, ведь грузы накрыты брезентами.