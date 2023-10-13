"Удар по базам зла": КНДР грозится ударить по авианосцу США возле Южной Кореи

В Северной Корее считают, что США могут готовить ядерный удар по их территории. Там обещают нанести его первыми.

КНДР угрожает нанести ракетный удар по всем стратегическим объектам США, находящимся на Корейском полуострове. В частности, говорится об авианосце "Рональд Рейган", прибывшем в Южную Корею.

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США хотят напасть на КНДР

В авторитарном государстве убеждены, что визит авианосца якобы означает, что США создают ядерную угрозу, ведь реализация их планов нападения достигла "самого серьезного уровня".

Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен средствам "расширенного сдерживания", а также по базам зла на Корейском полуострове и вокруг него,

– говорится в сообщении.

Ядерная доктрина КНДР позволяет применять ядерное оружие не в ответ, а превентивно.

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