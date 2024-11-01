"Будем стоять рядом до победного дня": КНДР назвала "священной" войну России против Украины

Глава МИД Северной Кореи встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время встречи Цой Сон Хи заявила, что КНДР будет помогать России в войне с Украиной.

Глава МИД Северной Кореи говорит, что КНДР поддерживала Россию с самого начала войны, передает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

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Планирует ли Северная Корея и в дальнейшем сотрудничать с Россией

Цой Сон Хи заверила, что Северная Корея будет поддерживать Россию до победного дня. Однако ничего не сказала об отправке боеприпасов и северокорейских солдат на украинский фронт.

Ким Чен Ын дал приказ, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в этой священной войне,

– подытожила Цой Сон Хи.

Напомним, что военные подразделения КНДР уже перебрасывают ближе к границе с Украиной. Ким Чен Ын передал Путину преимущественно молодых солдат.

Кроме этого, Россия на уровне разведок подтвердила Западу, что Северная Корея вовлечена в войну против Украины. Северокорейские войска находятся в Курской области и готовятся к боевым действиям на оккупированных украинских территориях. Стоит отметить, что это привлечение военных является официальным.