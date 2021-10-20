Ко второму чтению в бюджете надо увеличить финансирование на оборону, – Бакунец

Народный депутат Павел Бакунец призвал ко второму чтению выделить больше средств на оборону в проекте госбюджета. Политик убежден, что так можно будет избежать задолженностей по выплатам военнослужащим.

Кроме того, политик также призвал увеличить расходы на образование и медицину. По словам Бакунца, это поручение народных депутатов для правительства ко второму чтению проекта госбюджета.

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Потребность увеличить расходы на оборону

По словам Бакунца, в 2021 году Украина выделила недостаточно средств на оборону. Из-за этого уже осенью у Министерства обороны появились задолженности по выплатам военнослужащими.

Мы, народные депутаты, поручаем правительству и профильному министерству, ко второму чтению исправить ситуацию с обороной. То есть предусмотреть увеличение финансирования на оборону, чтобы не было так как в этом году, в третьей декаде уже не хватало средств на еду и на зарплаты для украинских защитников,

– заявил Бакунец.

Также политик призвал Кабмин увеличить на 6 миллиардов гривен расходы на образование для местных бюджетов и дофинансировать экстренную медицинскую помощь.

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