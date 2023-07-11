Коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 – создана: когда стартует обучение

Алексей Резников рассказал, что коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 уже официально создана. Министр особо поблагодарил за лидерство Данию и Нидерланды.

Министр обороны Украины подчеркнул, что Меморандум подписали 11 стран. Соответствующее заявление Резников сделал во время саммита НАТО. Он проходит в Вильнюсе 11 июля, сообщает 24 Канал.

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Меморандум определяет условия созданной коалиции.

Подробности

Украинские пилоты будут учиться управлять F-16.

Кроме того, существует возможность включения в программу других типов истребителей.

Также коалиция приняла решение о готовности рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.

Стартует обучение уже в августе.

Когда Украина может получить F-16

Владимир Зеленский заявил, что план по поставке многоцелевых истребителей будет готов уже летом 2023 года.

Мне кажется, что это может быть август, хоть и не со всеми странами. Это будет начало тренировочных миссий. И после начала тренировки, будем верить, что за шесть – семь месяцев у нас будут первые самолеты,

– добавил он

Украине нужны F-16, чтобы защитить свое небо.