Коалиция сформирована: какие страны уже согласились обучать украинских пилотов на F-16

США одобряют подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. Союзники будут совместно проводить тренировки для наших бойцов.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Также эту информацию прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

К теме США поддерживают тренировки ВСУ на самолетах F-16: Зеленский назвал решение историческим

Украинских пилотов будут обучать на F-16

Сунак заявил, что Великобритания приветствует заявление США об одобрении подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность. Мы стоим вместе,

– заявил глава британского правительства.

Ермак в эфире национального телемарафона отметил, что 19 мая официально была создана коалиция самолетов, над которой работала команда президента.

"То событие, над которым работала команда Президента Украины, наконец, официально сегодня произошло... Но уже сегодня можно сказать официально о создании коалиции самолетов", – отметил руководитель ОП.

По его словам, это говорит, что наше государство очень скоро будет иметь все необходимое, чтобы защитить свое небо, города и граждан.

Португалия присоединилась к авиационной коалиции

Заметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим португальским коллегой Жоау Гомешем Кравиньо и министром обороны Еленой Каррейраш. Во время встречи, рассказывает пресс-служба, они обсуждали ситуацию на фронте. Кроме того, глава украинского МИД очертил военные потребности нашего государства, чтобы эффективно обороняться и проводить контрнаступление.

Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы Украина имела возможность сбросить Россию с украинского неба,

– подчеркнул он.

Кроме того, добавил Кулеба, Португалия решила "присоединиться к авиационной коалиции". Она займется тренировкой наших пилотов и механиков на боевых самолетах западного образца.

Дания не исключает предоставления истребителей

Троэльс Лунд Поульсен, исполняющий обязанности министра обороны Дании, рассказал о роли его страны в авиационной коалиции. В интервью он отметил, что после решения США страны могут принять участие в "переподготовке украинских летчиков, чтобы они могли летать на F-16 в долгосрочной перспективе".

"Дания приложит значительные усилия для того, чтобы это стало приоритетной задачей", – подчеркнул Поульсен.

По словам Поульсена, Дания открыта для обсуждения возможного предоставления Украине истребителей. Правда, пока об этом речь не идет.

Мы открыты для обсуждения (предоставление истребителей – F-16) – после того, как мы проведем обучение, – должны ли мы пойти дальше и передать истребители F-16,

– отметил он.

Стоит прочитать США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, – СМИ

Предоставление F-16 Украине: коротко