Трамп не против их идей: каких решений можно ожидать от "коалиции желающих"

Для "коалиции желающих" важна поддержка США. Однако они готовы, что Штаты могут поддерживать их только своим согласием. Также американский лидер Дональд Трамп не против идеи европейских войск в Украине.

Однако для Трампа главное, чтобы воплощение этих инициатив происходило не за деньги США. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Он не против этой идеи. Главное – не за американский счет. Поэтому если им надо будет какая-то политическая поддержка или общее руководство, то Трамп будет там. Он от такого не откажется. Ни один американский солдат не стоит на территории Украины. В то же время общее руководство осуществляют американские генералы", – предположил он.

Поэтому это идеальная схема для Трампа. Таким образом он может сказать своим избирателям, как он хорошо все решил, как это положительно заканчивается для Штатов.

Поддержка от США

Игорь Рейтерович считает, что "коалиции желающих" нужно сначала дойти до какой-то позиции, четко определить, сколько стран готовы участвовать, создать определенный план, а потом предложить его Штатам. Тогда появится поддержка американцев.

Если они сначала будут ждать одобрения, а потом принимать какие-то решения, то так оно работать не будет. А если они что-то сделают и продемонстрируют какую-то историю, то тогда она будет положительной с точки зрения дальнейшей реализации на практике,

– пояснил политолог.

Очевидно, что европейцы прекрасно понимают, что если они не предоставят гарантии безопасности для Украины, то война может прекратиться только на короткий период. А впоследствии – даже развернуться на территории Европы.