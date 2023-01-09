В российском Когалыме случился мощный пожар в общежитии: все в дыму
9 января 2023, 11:30Читати новину українською
В России продолжается сезон пожаров. Так, 9 января в Когалыме огонь охватил общежитие предприятия "Нефтегазавтоматика".
Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Предварительно, пожар охватил общежитие на площади 160 квадратных метров.
Обратите внимание В новый год – с новым пожаром: в России намеренно подожгли военкомат
В Когалыме произошел мощный пожар
Утром 9 января в Когалыме загорелось общежитие предприятия "Нефтегазавтоматики". На место происшествия выехали спасатели.
По предварительной информации, из здания самостоятельно эвакуировали 13 человек. СМИ говорят, что пострадавших нет. Пожару присвоили второй ранг.
В Когалыме горит общежитие: смотрите видео
Пожары в России: последние новости
- Вечером 7 января под Курском загорелась трансформаторная подстанция. В результате возгорания частный сектор остался без света и отопления.
- 23 декабря в Москве загорелась военная часть, а позже огонь вспыхнул и в помещении ОМОНа. Как известно, пострадавших нет.
- В российской Чувашии загорелось общежитие. Как стало известно, среди пострадавших много детей. Сначала сообщалось, что пострадали 15 человек, в том числе 8 детей. Позже озвучили цифру 17 потерпевших.
- Кроме того, в российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. Известно, что горелое здание производства, расположенное на Пулковском шоссе.