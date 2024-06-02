F-16 работают в триаде: Свитан указал на признаки, что самолеты вскоре будут в Украине

Ближайшие несколько недель в Украине могут появиться F-16. Так для тренировки выполнения определенных задач уже развернули тренажер.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что без тренажера летный состав не может выполнять боевые задачи. Есть несколько упражнений, которые нужно отрабатывать, сдавать зачеты.

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Украина получит самолеты-разведчики

"Целый курс. То есть развертывание уже есть. Вопрос решен с передачей радаров, что летают", – сказал Свитан.

Так Швеция передаст Украине два самолета ДРЛО ACS 890. К тому же известно, что два таких борта выкупила и Польша. Польским военным, считает летчик-инструктор, они не нужны, ведь Воздушные силы этой страны получают информацию от самолетов ДРЛО, которые вдвое мощнее. Поэтому полковник ВСУ в запасе предполагает, что Польша может передать самолеты-разведчики Украине.

3 – 4 самолета – это для полного закрытия фронтов практически со всех сторон для выполнения боевых задач для F-16. Сейчас все свидетельствует о том, что в ближайшее время F-16 у нас в определенном количестве появятся,

– добавил военный эксперт.

Насчёт количества – это скрытая информация, однако истребители точно будут.

Как защитить F-16

Американские самолеты без ЗРК Patriot будут целью для россиян, ведь такие борта работают в триаде – и оборонительной, и наступательной. Так истребители должны работать вместе с ЗРК типа Patriot. Они будут прикрывать друг друга. Ракеты к таким системам ПВО бьют более чем на 150 километров. А истребителей – на 100 – 120 километров. Третья часть триады – самолеты с радарами.

"Patriot, который нам будут передавать представители Германии, вероятнее всего, пойдет работать в паре в этой триаде с F-16 и радаром, что летает", – предположил летчик-инструктор.

Именно поэтому Украине важно искать Patriot. По словам Романа Свитана, достаточное количество таких систем есть на Ближнем Востоке. Например, Израиль снял с боевого дежурства 8 таких ЗРК. 4 – перевели на склады.

"Patriot в мире есть. Нужно иногда показывать, где взять, как через третью страну можно достать. Нам надо где-то до десятка Patriot, чтобы F-16 работали в полном объеме. Иначе этот самолет будет выполнять задачи носителя противоракетных систем и не более", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Когда в Украине будут F-16