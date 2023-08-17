Исполнение приговора отложили, – российский оппозиционер предположил судьбу Пригожина

Главарю вагнеровцев Евгению Пригожину после неудачного мятежа не прогнозируют светлого и счастливого будущего. Предполагается, что российский диктатор Владимир Путин хочет его смерти. Так что через шесть месяцев "повар Путина" либо умрет, либо начнет новый мятеж.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков поделился с 24 Каналом предположениями о планах Пригожина. Он отметил, что журналист-расследователь Христо Грозев прав, однако срок все же вызывает сомнения.

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Сценарий правильный

По мнению Гудкова, Пригожин закончился и не совершит никакого "переворота". История ЧВК "Вагнера" в этом смысле закончилась. С кувалдами на Москву вагнеровцы точно не пойдут, потому что они уже шли вооружены до зубов и никто им даже не сопротивлялся. У ЧВК "Вагнера" не было целей изменения этой власти.

В принципе прогноз Грозева реалистичен, однако есть вопросы по срокам. Я не знаю точно отмеренный срок – 180 или 270 дней это будет. Приблизительно сценарий правильный, ведь такие вещи не прощаются. Просто исполнение приговора отложили,

– сказал Гудков.

В настоящее время Пригожин отправлен в условное освобождение до решения других вопросов. А потом придумают наказание, когда не нужно будет держать его в Африке или еще где-нибудь.

"Я думаю, что Грозев по сути прав, а по срокам посмотрим", – добавил российский оппозиционный политик.

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Провокации на границах Беларуси

Ситуация на границе Беларуси и соседних стран обостряется из-за пребывания там наемников ЧВК "Вагнера". Отметим, что страны Балтии вместе с Польшей обсуждают алгоритм полного закрытия границы с Белоруссией. К тому же, Литва с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью, а в Латвии накануне вызвали из отпусков всех пограничников.

Это нагнетание напряженности на границе. Всё это закончится мелкими вылазками и провокациями. Возможно, даже небольшими столкновениями, но никакого вооруженного вторжения, конечно, не будет,

– отметил Гудков.

По его мнению, вагнеровцы не пойдут на боевое задание, тем более в Польшу, Латвию, Эстонию. Все закончится провокациями, попыткой привлечь внимание к Путину.

Планы и судьба Пригожина: коротко

Спустя почти два месяца после мятежа Пригожин ни разу не появился на видео. Вероятно, все так называемые доказательства его появления на публике легко могли быть сфабрикованы.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предположил, что Пригожин уже либо убит, либо его посадили, ведь после 24 июня никакого Пригожина живым-здоровым ни один человек не видел.

Наемники ЧВК "Вагнера" уже могли начать выходить из Беларуси обратно в Россию. Это может свидетельствовать о том, что ряд договоренностей между Пригожиным и Путиным были нарушены.